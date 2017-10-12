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Врачи рассказали о состоянии пострадавших на «АрселорМиттал Темиртау»

12 октября 2017, 16:09

Состояние троих рабочих стабильно тяжелое.

Все шесть человек, пострадавшие в результате воспламенения газовой трубы в цеху АО «АрселорМиттал Темиртау» госпитализированы. Состояние троих рабочих стабильно тяжелое, сообщает BNews.kz.

В результате воспламенения газа пострадали четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии Центральной городской больницы г.Темиртау.

«Сегодня к нам доставлены шесть пострадавших с коксохимпроизводства, трое с ожогами, им была оказана помощь, они направлены в клинику им.Макажанова, трое в тяжелом состоянии в отделение реанимации. У них также имеются термические ожоги, отравление продуктами горения, термаингаляционная травма. Все пострадавшие тяжелые, их состояние стабильное», - сообщил врач-хирург темиртауской больницы Сергей Лян.

В больницу Темиртау приехал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

Напомним, сегодня на АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария на коксохим производстве, во время проведения работ на газопроводе №1 произошло воспламенение газа. На данный момент в цеху предприятия идет ликвидация последствий ЧП.

Фото: Валентина Ваганова

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