В Сеть попали фотографии китайской системы противоракетной обороны
12 октября 2017, 16:10
На одном из выставочных стендов в Пекине эксперты заметили первые детальные снимки секретных РЛС.
Внешний вид и технические характеристики радиолокационных станций дальнего обнаружения, входящих в состав системы предупреждения о ракетном нападении в КНР долгие годы составляли государственную тайну и не демонстрировались публично, пишет Life.ru.
Однако на одной из выставок ВПК в Пекине эксперты увидели изображения некогда сверхсекретной РЛС, построенной в провинции Шаньдун на востоке Китая. Изображения уникального технического сооружения опубликовал французский портал EastPendulum.
A better one. pic.twitter.com/TkBNuCdpur— dafeng cao (@xinfengcao) 12 октября 2017 г.
Эксперты утверждают, что дальность действия китайских РЛС, обнаруживающих и оповещающих руководство страны о пусках баллистических ракет, может составлять до 4000 километров.
Высокая мощность излучения, по мнению специалистов, должна компенсироваться серьёзным охлаждением.По мнению военных экспертов, помимо РЛС, отслеживающих пуски и траекторию баллистических ракет в провинциях Хэйлунцзян и Шаньдун, существует и третья радиолокационная станция, спрятанная от "чужих глаз" в провинции Ханчжоу.
Фото с сайта military-informant.com
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