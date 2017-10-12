В Сеть попали фотографии китайской системы противоракетной обороны

На одном из выставочных стендов в Пекине эксперты заметили первые детальные снимки секретных РЛС.

Внешний вид и технические характеристики радиолокационных станций дальнего обнаружения, входящих в состав системы предупреждения о ракетном нападении в КНР долгие годы составляли государственную тайну и не демонстрировались публично,





A better one. pic.twitter.com/TkBNuCdpur — dafeng cao (@xinfengcao) 12 октября 2017 г. Однако на одной из выставок ВПК в Пекине эксперты увидели изображения некогда сверхсекретной РЛС, построенной в провинции Шаньдун на востоке Китая. Изображения уникального технического сооружения опубликовал французский портал EastPendulum.

Эксперты утверждают, что дальность действия китайских РЛС, обнаруживающих и оповещающих руководство страны о пусках баллистических ракет, может составлять до 4000 километров.





Высокая мощность излучения, по мнению специалистов, должна компенсироваться серьёзным охлаждением.По мнению военных экспертов, помимо РЛС, отслеживающих пуски и траекторию баллистических ракет в провинциях Хэйлунцзян и Шаньдун, существует и третья радиолокационная станция, спрятанная от "чужих глаз" в провинции Ханчжоу.



