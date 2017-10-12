Не придется ли менять доменное имя на qz?

И qz будет, и kz останется.

Новый проект единого стандарта государственного алфавита был представлен для представителей для ведущих СМИ страны в Службе центральных коммуникаций. Журналистов интересовал вопрос - не придется ли в связи с переходом на латиницу приобретать новое доменное имя в связи с заменой его окончания kz на qz , сообщает , сообщает ortcom.kz





В алфавите буква «к» присутствует, поэтому, я думаю , что тут не будет проблемы, сказал главный научный сотрудник Института языкознания имени А.Байтурсынова, доктор филологических наук, профессор Алимхан Жунисбек в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.





«И qz будет, и kz останется. А потом, орфографическая комиссия решит, что надо будет оставить», - сказал Алимхан Жунисбек в ответ на возражение о том, что привычное слуху «kz» в написании окончания доменного имени происходит от казахского написания слова «Казахстан», и, по логике, должно бы быть преобразовано в «qz» от слова Qazaqstan.





Как заверил профессор, новая латиница основана на алфавите Ахмета Байтурсынова . Алимхан Жунисбек дал пояснения, почему не оставили его в прежнем виде.





«Нам была поставлена задача – ограничиться 24-мя знаками на клавиатуре компьютера. И чтобы не в не выходить за их пределы, мы пришли к такому виду алфавита объединив обозначения звуков и использовав апострофы», - поделился Алимхан Жунисбек.





Недостаток национального алфавита по словам профессора оказался в том, что его адаптация с компьютерной клавиатурой, нуждается в дополнительных программах, а по расходу средств это накладно.





Как подчеркнул спикер, препятствий для развития русского языка, также, как и притеснений для кириллицы не будет.



