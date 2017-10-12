Казахстан и Киргизия подписали меморандум о сотрудничестве в области правосудия

Меморандум ориентирован на повышение эффективности сотрудничества в сфере обучения судей и судебных работников, совершенствование деятельности двух ВУЗов.

Академия правосудия Казахстана и Высшая школа правосудия Кыргызской республики подписали меморандум «О сотрудничестве по обмену опытом в сфере образования судей, научно-инновационной деятельностью в области правосудия», передает корреспондент Zakon.kz





Меморандум ориентирован на повышение эффективности сотрудничества в сфере обучения судей и судебных работников, совершенствование деятельности двух ВУЗов через взаимодействие в научно-инновационной сфере.





Планируется, что стороны будут сотрудничать по вопросам организации стажировок и учебных визитов для обучающихся, сотрудников профессорско-преподавательского состава, разработки и реализации совестных учебно-образовательных программ, проведению лекций с привлечение экспертов двух стран по согласованной тематике. Кроме того, будет осуществляться развитие деловых контактов непосредственно между подразделениями учебных заведений.





Перед подписанием меморандума ректор Академии правосудия РК Толеш Каудыров отметил, что основная цель школ правосудия двух стран воспитать честных юристов. Он также напомнил, что коррупция разрушила множество великих империй, и именно с ней нужно бороться в первую очередь.





«Борьба с коррупцией начинается с кадров, как сказал Назарбаев, самым принципиальным вопросом является формирование достойного судейского корпуса, подбор, воспитание преданных своему делу кадров. Люди и кадры решают все, в этом основная суть нашей реформы. Вот лучше и яснее не скажешь, насколько ответственным делом мы занимаемся. Насколько важно, чтобы с первых шагов судья еще не будучи судьей, а в стенах академии знал бы цену своего реноме, своему честному имени. Понял бы, что для юриста, кроме его честного имени, нет больше другого богатства. Вот это нужно нам общими усилиями внедрять в умы магистрантов как наших, так и слушателей вашей школы», - сказал он.





Он также обратил внимание, что подписание меморандума — это только первый шаг в общем большом и хорошем деле.





«Я думаю, в рамка меморандума, в перспективе мы можем организовывать взаимные семинары с участием судей наших республик и в этом роль международных организаций тоже очень важна, мы будем благодарны если такие семинары и обучающие мероприятия будут в будущем», - сказал директор Высшей школы правосудия Кыргызской республики Раушанай Тургунбаева.





Татьяна Ковалева, Астана





Фото: www.matritca.kz



