Акимат Шымкента добился выселения родственников Тулешова из конфискованного особняка
12 октября 2017, 16:21
Первая супруга и сын Тохтара Тулешова жили в конфискованном доме 8 месяцев.
Первая жена "пивного короля" со старшим сыном освободили конфискованный 8 месяцев назад шестиуровневый коттедж, сообщает informburo.kz.
Акимату Шымкента пришлось вновь судиться за особняк.
"Решением Енбекшинского районного суда Шымкента должников обязали освободить данное домостроение. Должниками являются Толешов Толеген и Жорабаева Оразкуль. Всё личное имущество, которым пользовались сами должники, они вывезли с собой, а домостроение полностью освобождено", – сообщил начальник отдела судебных исполнителей Енбекшинского района Шымкента Нурлан Серикулы.
Бывшие домовладельцы вывезли из особняка не только личные вещи и мебель. Коттедж сейчас больше похож на разорённое вандалами здание: сняты батареи, межкомнатные двери, унитазы и раковины, перила на лестнице.
Фото: informburo.kz
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