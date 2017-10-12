Индекс промышленного производства составил 108,3%
В январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, снизилось производство табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, электронной и оптической продукции.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
|
Производство отдельных видов продукции в январе-сентябре 2017 года
|
|
Произведено
|
В % к январю-сентябрю
2016г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
64,0
|
112,5
|
руды медные, млн.тонн
|
73,5
|
127,8
|
мука, млн.тонн
|
3,0
|
109,9
|
бензин, млн.тонн
|
2,3
|
106,1
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
3,4
|
97,0
|
портландцемент, млн.тонн
|
7,5
|
102,2
|
плоский прокат, млн.тонн
|
2,2
|
95,4
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,3
|
102,9
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
75,0
|
111,0
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