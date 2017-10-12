Индекс промышленного производства составил 108,3%

В январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, снизилось производство табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, электронной и оптической продукции.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.