Нацбанк РК проверил страховые организации

Национальным Банком Республики Казахстан по итогам 3 квартала 2017 года проведены мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых страховыми организациями нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

По результатам проведенного анализа установлено, что в отчетном периоде были допущены нарушения выразившиеся в нарушении срока осуществления страховой выплаты и в необоснованном отказе в осуществлении страховой выплаты.

В отношении одной страховой организации применены две ограниченные меры воздействия в виде письменных предписаний и применена одна санкция в виде наложения и взыскания штрафа.

«При выборе страховой компании главным критерием является ее надежность. Однако ориентируйтесь не только на отзывы клиентов (они, к сожалению, не всегда бывают объективными) или на известность бренда, но и на вполне конкретные показатели: рейтинги надежности, финансовую устойчивость, тарифы и осуществленные страховые выплаты», - отметили в НБ РК.

Екатерина Ионова