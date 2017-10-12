Акционеры Qazaq Banki заявили о прекращении процедуры слияния с АО «Bank RBK»

АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) сообщает о прекращении процесса по объединению с АО «Bank RBK». Решение об отмене слияния обусловлено намерением руководителей структур продолжить развитие в качестве самостоятельных финансовых институтов.





Данный шаг продиктован прежде всего интересами клиентов и партнеров Банка. После длительных консультаций и переговоров, оценив перспективы дальнейшего развития, принято решение, что в нынешней ситуации целесообразнее и рациональнее будет продолжать предоставлять свои услуги в качестве самостоятельного финансового института.





Как сообщалось ранее, 31.05.17г., руководителями АО «Qazaq Banki» и АО «Bank RBK» было объявлено о намерении объединения и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако технической реализации сделки по слиянию не состоялось. Банк продолжает функционировать как самостоятельный независимый финансовый институт и в полной мере выполнять все обязательства перед своими клиентами.





Также Банком полностью соблюдаются требования регулятора по пруденциальным нормативам при всеобъемлющей поддержке со стороны акционеров, которые в 2017 году дважды докапитализировали Банк на общую сумму 5,4 млрд тенге. Рейтинг по международной шкале, присвоенный международным агентством S&P, остается неизменным с 2014 года на уровне «В-».





По состоянию на 01.10.2017 активы Банка составили 451 млрд тенге, в том числе кредитный портфель достиг 348 млрд тенге. Обязательства составили 405 млрд тенге. Собственный капитал Банка составил 46 млрд тенге, в том числе уставный капитал 39 млрд тенге. Финансовый результат за 10 месяцев 2017 года сложился в размере 1 462 млн тенге.





Филиальная сеть представлена в городах: Астана, Актобе, Алматы, Атырау, Караганды, Каскелен, Тараз, Шымкент.







