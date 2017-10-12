Экс-министр Минэкономразвития России Улюкаев забрал взятку из-под елки за гаражами

Гособвинение в четверг продемонстрировало видеозаписи, на которых видно, как экс-министр Минэкономразвития России Алексей Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки на территории офиса "Роснефти",

На продемонстрированном видео, где Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса, запечатлена объемная сумка, которая стоит под навесом у елки сзади гаража, куда был припаркован автомобиль экс-министра.





"Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объём, вот", — сказал Сечин Улюкаеву и затем обратил его внимание на сумку. Улюкаев взял объемную, увесистую сумку в руки и понес ее за гараж, поскольку ворота гаража к тому моменту уже были закрыты.





В прокуратуре пояснили, что оперативники ФСБ РФ начали вести видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до приезда Улюкаева.





Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, он потребовал от Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций «Башнефти». После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.



