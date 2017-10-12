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Экс-министр Минэкономразвития России Улюкаев забрал взятку из-под елки за гаражами

12 октября 2017, 16:33

В суде продемонстрировали видео дачи взятки.

Гособвинение в четверг продемонстрировало видеозаписи, на которых видно, как экс-министр Минэкономразвития России Алексей Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки на территории офиса "Роснефти", передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

На продемонстрированном видео, где Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса, запечатлена объемная сумка, которая стоит под навесом у елки сзади гаража, куда был припаркован автомобиль экс-министра.

"Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объём, вот", — сказал Сечин Улюкаеву и затем обратил его внимание на сумку. Улюкаев взял объемную, увесистую сумку в руки и понес ее за гараж, поскольку ворота гаража к тому моменту уже были закрыты.

В прокуратуре пояснили, что оперативники ФСБ РФ начали вести видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до приезда Улюкаева.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, он потребовал от Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций «Башнефти». После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.

Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович

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