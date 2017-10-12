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Во время обеда с Папой Римским сбежали двое заключенных

12 октября 2017, 16:35

Власти не подтверждают и не отрицают информацию об их исчезновении

В Италии двое заключенных реабилитационного центра, приглашенных в числе других для участия в обеде с папой Римским Франциском, сбежали в ходе этого мероприятия, сообщает Вести.ru.

Всего на обеде, который состоялся 1 октября в центре для реабилитации наркоманов и заключенных в Болонье, участвовало около 20 человек. Беглецы исчезли либо перед обедом, либо сразу после него, и их местоположение неизвестно. Власти не подтверждают и не отрицают информацию об их исчезновении, сообщает Local.

Милость к падшим членам общества является одной из основных тем папства Франциска. Понтифик регулярно встречается с обитателями тюрем во время своих поездок за пределы Ватикана.

Фото EPA

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