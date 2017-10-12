Контрафакт под маркой популярного спиртного поставляли на оптовки Алматы

В Алматы выявлен цех по производству суррогатной алкогольной продукции, который поставлял ее в оптовые магазины , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Управление разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов МФ РК.





Департаментом государственных доходов по городу Алматы в рамках проводимой работы по борьбе с “теневой экономикой”, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, зафиксирован факт организации подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ).





В ходе проведенного осмотра помещения, расположенного в Алмалинском районе города, обнаружены и изъяты: водка «Белая лошадь» (емкостью 0,5 литр) и водка «Беленькая» (емкостью 0,5 литр) в количестве 1120 бутылок, УКМ – 1500 штук, шланги для розлива, 7 упаковок крышек, система фильтрации и емкость для изготовления спиртного раствора.





"Указанные марки водки изготавливались путем смешивания спирта с водой, в пропорциях 60 на 40 процентов. Изъятые УКМ также не соответствуют качественным характеристикам и средствам защиты. Данные УКМ реализовывались в различные оптовые магазины на территории города Алматы и Алматинской области", - сообщили в ДГД.





Всего за 10 месяцев 2017 года на территории Алматы обнаружено и изъято более 1 млн бутылок нелегальной алкогольной продукции. Только за октябрь месяц установлен незаконный оборот алкоголя в количестве более 117 тыс бутылок. Возбуждено 4 уголовных дела.





Департамент призывает всех жителей Алматы не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах и в обязательном порядке требовать фискальный чек, а также запрашивать наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции.





"Обо всех фактах реализации подакцизной продукции (алкогольной, табачной) сомнительного происхождения просим сообщать по телефонам: 8 (727) 267 69 29, 267 69 37", - добавили в ведомстве.



