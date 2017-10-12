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Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-августе 2017 года

 

В августе текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 5,1%, на импортируемые - на 3,5%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Август 2017г. к

Январь-август

2017г. к

январю-августу

2016г.

июлю

2017г.

августу

2016г.

декабрю

2016г.

декабрю

2015г.

Экспорт - всего

3,8

3,8

5,1

15,0

11,7

 Сырье

5,5

4,5

5,7

13,1

14,8

 Полуфабрикаты

0,9

3,2

4,8

22,0

6,5

 Готовые товары

1,8

-0,3

0,7

11,6

1,3

Импорт - всего

1,1

6,9

3,5

20,4

8,7

 Сырье

0,2

3,5

-3,9

10,0

5,6

 Полуфабрикаты

1,5

9,6

3,4

17,9

10,4

 Готовые товары

1,0

6,6

4,1

21,7

8,6

 

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 48,4%, медные руды - на 16,4%, цинк - на 7,4%, уголь - на 6,1%, прокат черных металлов - на 5,3%, свинец - на 2,9%, снизились - на марганцевые руды на 31,6%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,5%, их уменьшение - на шерсть на 5,9%, пшеницу - на 2%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 16,9%, чай - на 12,2%, молочная продукция - на 9,8%, мясо птицы - на 3,4%, макаронные изделия - на 2,9%, рис - на 1,6%, овощи подешевели на 43,2%, фрукты и орехи - на 4,3%. Цены на пластмассы стали выше на 12,9%, кожу - на 11,2%, бумагу - на 5,5%, древесину - на 5,1%.

 

r12-10-2017-4

 

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.

 

12 октября 2017, 16:32
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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