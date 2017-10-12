Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-августе 2017 года
В августе текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 5,1%, на импортируемые - на 3,5%.
|
Изменение цен внешней торговли
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Август 2017г. к
|
Январь-август
2017г. к
январю-августу
2016г.
|
июлю
2017г.
|
августу
2016г.
|
декабрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Экспорт - всего
|
3,8
|
3,8
|
5,1
|
15,0
|
11,7
|
Сырье
|
5,5
|
4,5
|
5,7
|
13,1
|
14,8
|
Полуфабрикаты
|
0,9
|
3,2
|
4,8
|
22,0
|
6,5
|
Готовые товары
|
1,8
|
-0,3
|
0,7
|
11,6
|
1,3
|
Импорт - всего
|
1,1
|
6,9
|
3,5
|
20,4
|
8,7
|
Сырье
|
0,2
|
3,5
|
-3,9
|
10,0
|
5,6
|
Полуфабрикаты
|
1,5
|
9,6
|
3,4
|
17,9
|
10,4
|
Готовые товары
|
1,0
|
6,6
|
4,1
|
21,7
|
8,6
За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 48,4%, медные руды - на 16,4%, цинк - на 7,4%, уголь - на 6,1%, прокат черных металлов - на 5,3%, свинец - на 2,9%, снизились - на марганцевые руды на 31,6%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,5%, их уменьшение - на шерсть на 5,9%, пшеницу - на 2%.
Из импортируемой продукции кофе подорожал на 16,9%, чай - на 12,2%, молочная продукция - на 9,8%, мясо птицы - на 3,4%, макаронные изделия - на 2,9%, рис - на 1,6%, овощи подешевели на 43,2%, фрукты и орехи - на 4,3%. Цены на пластмассы стали выше на 12,9%, кожу - на 11,2%, бумагу - на 5,5%, древесину - на 5,1%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
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