Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-августе 2017 года

В августе текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 5,1%, на импортируемые - на 3,5%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Август 2017г. к Январь-август 2017г. к январю-августу 2016г. июлю 2017г. августу 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Экспорт - всего 3,8 3,8 5,1 15,0 11,7 Сырье 5,5 4,5 5,7 13,1 14,8 Полуфабрикаты 0,9 3,2 4,8 22,0 6,5 Готовые товары 1,8 -0,3 0,7 11,6 1,3 Импорт - всего 1,1 6,9 3,5 20,4 8,7 Сырье 0,2 3,5 -3,9 10,0 5,6 Полуфабрикаты 1,5 9,6 3,4 17,9 10,4 Готовые товары 1,0 6,6 4,1 21,7 8,6

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 48,4%, медные руды - на 16,4%, цинк - на 7,4%, уголь - на 6,1%, прокат черных металлов - на 5,3%, свинец - на 2,9%, снизились - на марганцевые руды на 31,6%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,5%, их уменьшение - на шерсть на 5,9%, пшеницу - на 2%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 16,9%, чай - на 12,2%, молочная продукция - на 9,8%, мясо птицы - на 3,4%, макаронные изделия - на 2,9%, рис - на 1,6%, овощи подешевели на 43,2%, фрукты и орехи - на 4,3%. Цены на пластмассы стали выше на 12,9%, кожу - на 11,2%, бумагу - на 5,5%, древесину - на 5,1%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.