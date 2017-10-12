Серые схемы растаможки в Кыргызстане могут стоить Казахстану $163 млн

Экс-вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Рахим Ошакбаев прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе , передает Zakon.kz





Как сообщалось ранее на крупнейшем КПП "Кордай" образовались многочасовые очереди из-за плановой казахстанской операции по всему периметру государственной границы с усиленным досмотром людей и грузов.





По словам Ошакбаева, эта малоприятная операция помимо официальных целей может также наглядно продемонстрировать "наличие серьезных экономических издержек у немотивированного конфронтационного поведения в наш адрес со стороны руководства братского кыргызского народа".





"Было бы интересно гипотетически оценить, если вдруг конфронтационная линия усилится (что крайне нежелательно!), какие есть взаимные инструменты у наших стран для такого вынужденного "обмена экономическими ударами" и, так сказать, принуждения друг друга к снятию напряженности? Со стороны Казахстана – это конечно же ограничения на ввоз товаров с территории Кыргызстана по причине наличия "серых схем" завоза товаров из КНР в Кыргызстан по заниженной стоимости с последующим реэкспортом в РК и РФ. Это актуальная проблема, которая была очевидна еще при вступлении Кыргызстана в ЕАЭС и которую до сих пор, как я понимаю, не решили", - пишет Ошакбаев на своей странице в Facebook.





Эксперт отмечает, что еще в 2015 году он поднимал эту тему в СМИ и подробно рассказывал о том, какие риски есть для Казахстана в связи с тем, что Кыргызстан вступает в союз. Риски того, что, в первую очередь, через границу Кыргызстана и Китая к нам будет поступать "серый" нелегальный импорт из Китая, который будет настолько дешевле товаров, которые производятся в Казахстане, что лишит всякого смысла организацию производств в нашей стране. Второе – по ветеринарному контролю тоже есть вопросы. И плюс, безусловно, создание единого рынка рабочей силы также увеличит конкуренцию.





"Если попробовать наспех актуализировать доступные данные по текущему масштабу проблемы, то можно увидеть, что идет заметное увеличение транзита товаров из КНР через Кыргызстан. В 2017 году рост транзита составил 143% от показателей 2015 года. При этом, импорт китайских товаров в Казахстан сократился практически пропорционально увеличению транзита китайских товаров в Кыргызстан", - отмечает он.





По его словам, если делать сопоставление индексов таможенной стоимости товаров при растаможке у нас и в Кыргызстане, то видно, что таможенная стоимость у наших соседей, зачастую ниже той, которая принимается таможенными органами у нас. В некоторых случаях разница достигает 70% (!) от таможенной стоимости , заявляемой на наших таможнях. Если попытаться примерно оценить предполагаемые потери общего бюджета таможенных платежей государств – членов ЕАЭС из-за занижения таможенной стоимости в Кыргызстане, то по оценке Центра прикладных исследований "Талап", они могут составлять порядка $101,3 млн. в год.





Доля Казахстана в "общем котле" сборов - 7,11%, значит наши потери могут составлять где-то - $7,2 млн. Плюс недополученный нами НДС на импорт за счет оттягивания у нас Кыргызстаном растаможки китайских товаров своими "серыми схемами" может составлять порядка $155,8 млн.





"Итого, наше "дружеское закрытие глаз" на серые схемы растаможки в Кыргызстане может стоить нашему бюджету $163 млн в год, не говоря уже о том, что дешевые китайские товары, проникающие к нам через территорию Кыргызстана серьезно подрывают конкурентоспособность производства аналогичных товаров у нас. Такую сумму, полагаю, можно потенциально обосновать и предъявить как ущерб от нелегальных таможенных практик и это может стать достаточным обоснованием для введения специальных защитных мер (safeguard measures) в соответствии с Соглашением о защитных мерах ВТО", - подытожил Ошакбаев.



