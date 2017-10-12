В ЮКО состоялась выставка книг изданных на латинским алфавите

В областной научной универсальной библиотеке «Отырар» состоялась встреча региональных библиотекарей на тему «Рухани жаңғыру – кемел келешек кепілі», целью которой было представить последний пример латинского алфавита, представленный Президенту Республики Казахстан Н.Назарбаеву в столице.









Впервые в области были выставлены книги изданные на латинском алфавите. Материалы для выставки предоставили главный архив Южного Казахстана, жители региона, пошив газеты «Южный Казахстан» 40-х годов. История рукописей рассказывали люди которые приносили ценные вещи на латинском.









В семинаре приняли участие библиотекари и писатели региона, учителя, известные филологи и читатели.









«Буквы с апострофами, в отличие от диграфов, легко запоминаются, и также легко будут восприниматься в тексте. Положительный результат стал возможен благодаря широкому обсуждению», - подчеркнула модаратор встречи, директор областной научной универсальной библиотеки «Отырар» Айдарбекова Кулия Смайхановна.









Заведующий кафедры Истории ЮКГУ им. М.Ауэзова Сарсенбай Карибаев подчеркнул эффективность и удобство модели, представленной Главе государствав Акорде.









С 1929 по 1940 годы – казахи использовали в качестве своего алфавита латиницу. Школьные учебники, научные труды и монографии, стихи и романы, написанные или переведённые на казахский язык, печатались в то время исключительно при помощи латинского алфавита.

Эти редчайшие книги, дошедшие до наших дней, были собраны в коллекции Музея редких книг при РГП «Ғылым ордасы» Алматы.

Маловероятно, что переход на латинскую письменность вызовет трудности у молодого поколения Казахстана. Большинство школьников изучают в школах иностранные языки, например английский и немецкий, и поэтому они уже знакомы с латинскими буквами.

Программа перехода на латинский алфавит будет иметь подготовительный этап в пять лет, во время которого будут разработаны практические вопросы. На следующем этапе будут издаваться книги с использованием латинского алфавита, для начала наряду с существующим, чтобы взрослое население могло обучаться латинской письменности. В образовательную систему страны введут новые учебные пособия с использованием латинского алфавита.



