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Суд над несовершеннолетним насильником начался в Талдыкоргане

12 октября 2017, 16:40

Старшеклассник обвиняется в насилии над 13-летней школьницей.

В Талдыкоргане межрайонным специализированным судом по уголовным делам рассматривается дело в отношении 17-летнего школьника, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка, сообщает пресс-служба областного суда Алматинской области.

Факт преступления зарегистрирован в Панфиловском районе, где в августе текущего года 13-летняя учащаяся одной сельских школ была изнасилована парнем, с которым она познакомилась в социальных сетях и была приглашена им на свидание.

Как выяснилось, подозреваемый парень, задержанный вскоре полицейскими, оказался учеником старших классов той же сельской школы, в которой обучалась пострадавшая девочка.

"Подозреваемый был задержан в течение нескольких часов. И в ходе уголовного расследование его причастность к этому преступлению была подтверждена результатами назначенных по факту экспертиз", — отметили в полиции.

С учетом несовершеннолетнего возраста подсудимого и самой потерпевшей школьницы судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Подозреваемому, находящемуся сейчас на скамье подсудимых, предъявлено обвинение по статье 120 части 4 (Изнасилование в отношении заведомо малолетней).

Фото: © Sputnik / Илья Питалев


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