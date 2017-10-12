Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ряд транспортных нарушений выявлен на кыргызской границе

12 октября 2017, 16:44

Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызскую Республику.

В последнее время участились факты нарушения транспортного законодательства Республики Казахстан кыргызскими перевозчиками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МИР РК.

"Так только за последние 2 дня из 212 проверенных транспортных средств принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики выявлено 35 автомашин следующих с грубыми нарушениями. В частности превышения весогабаритных параметров – 11, за осуществления каботажных перевозок – 4, за отсутствие казахстанского бланка разрешения – 4 и иные нарушения – 13. Всего за вышеуказанные нарушения наложено административного штрафа на сумму более 1 млн. 328 тыс. тенге", - говорится в сообщении.
Наряду с этим 4 пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку, за отсутствия разрешения на осуществления нерегулярных пассажирских перевозок.

Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызскую Республику.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...