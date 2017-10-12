Ряд транспортных нарушений выявлен на кыргызской границе
12 октября 2017, 16:44
Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызскую Республику.
В последнее время участились факты нарушения транспортного законодательства Республики Казахстан кыргызскими перевозчиками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МИР РК.
"Так только за последние 2 дня из 212 проверенных транспортных средств принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики выявлено 35 автомашин следующих с грубыми нарушениями. В частности превышения весогабаритных параметров – 11, за осуществления каботажных перевозок – 4, за отсутствие казахстанского бланка разрешения – 4 и иные нарушения – 13. Всего за вышеуказанные нарушения наложено административного штрафа на сумму более 1 млн. 328 тыс. тенге", - говорится в сообщении.
Наряду с этим 4 пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку, за отсутствия разрешения на осуществления нерегулярных пассажирских перевозок.
Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызскую Республику.
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