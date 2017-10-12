Действенные инструменты правовой защиты

Ержан Карабаев,

председатель судебной коллегии

по уголовным делам

Мангистауского областного суда

Модернизация судебной системы и повышение качества отправления правосудия являются одними из приоритетных задач, обозначенных Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов». Новый этап реформирования судопроизводства продиктован велением времени.

В целях приведения казахстанского законодательства в сфере уголовного преследования в соответствие с международными стандартами в стране была создана Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошло руководство Верховного Суда, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов.

Члены рабочей группы провели всестороннее исследование зарубежного опыта развитых государств, по результатам которого определены следующие направления реформирования уголовного процесса. Ст. 1 Конституции РК гласит, что высшими ценностями нашего демократического, светского, правового и социального государства являются человек, его жизнь, права и свободы. В связи с этим, в целях повышения уровня защиты прав граждан члены Межведомственной рабочей группы предлагают существенно изменить и дополнить перечень оснований, по которым мера пресечения «арест» не применяется. Основной упор при этом сделан на экономические преступления, связанные с предпринимательской деятельностью. К такому выводу пришли представители рабочей группы, исходя из того, что соразмерность совершенного преступления столь суровой мере пресечения, как принудительная изоляция от общества, является главным фактором процессов отправления правосудия. Само собой разумеется, что исключение составляют организованные преступные группировки, которые по-прежнему до судебного процесса должны содержаться под стражей.

Также назрела необходимость в оптимизации срока ограничения свободы человека без санкции суда, что тоже обусловлено соблюдением его конституционных прав. В настоящее время во многих государствах широко распространена практика задержания человека для проверки законности его задержания и решения вопроса о применении к нему меры пресечения - не более 48 часов. Действующее казахстанское законодательство позволяет содержать подозреваемого до санкции суда до 72 часов. Учитывая то обстоятельство, что на сегодняшний день способы и методы собирания доказательств во многом усовершенствованы, следовательно, и сроки ограничения свободы до вынесения судом решения о мере пресечения должны быть целесообразны. Предельный срок 48 часов представляется реальным периодом, необходимым для установления оснований для задержания гражданина без ущерба его правам. Однако нельзя упускать из виду и исключительные случаи, в которых для установления обстоятельств дела может потребоваться больше времени. Такие случаи, когда предполагаемое время несанкционированного, но законного содержания под стражей будет составлять по-прежнему 72 часа, необходимо детально прописать в законодательстве.

Необходимость укрепления доверия населения к правоохранительным органам, в том числе к судам, органам прокуратуры и полиции, неоднократно подчеркнута Президентом страны в Посланиях народу Казахстана и других стратегических документах. Такое возможно лишь благодаря максимальному диалогу между госорганами и каждым гражданином. В связи с этим Межведомственной группой прорабатывается вопрос обязательного уведомления лиц о проведенных в их отношении негласных следственных действиях.

Здесь предполагается заимствовать опыт Германии. Таким образом, у людей появится возможность обжаловать обоснованность подобных действий со стороны следственных органов, а также будет исключена практика сбора материалов, выходящих за рамки следствия.

Последнему будет способствовать еще одно новшество, когда законодательство обяжет органы следствия собирать доказательства других преступлений подозреваемого (не связанных с правонарушением, послужившим основанием для возбуждения уголовного дела), только после самостоятельной регистрации данных преступлений в ЕРДР.

Таким образом, правоохранительные органы не смогут параллельно с расследуемым делом в отношении подозреваемого искать доказательства его вины по другим преступлениям. Соответственно, будет устранен очередной метод давления на обвиняемого с целью привлечения его к ответственности любым способом.

Другой аспект - британские и североамериканские адвокаты уже давно и успешно пользуются широкими правами по сбору доказательств. Также представители юридической защиты в Великобритании и США вправе обращаться в суд с ходатайством о тех или иных следственных действиях в пользу своих подзащитных. Безусловно, расширение полномочий адвокатов также будет регламентировано УПК с четким определением категорий их действий, запрещенных законодательством и допустимых с санкционирования следственным судьей.

Немаловажной является инициатива Межведомственной группы об обеспечении равного доступа адвокатов к материалам уголовного дела до его направления в суд. В свою очередь, сторона обвинения будет иметь возможность ознакомиться с доказательствами, собранными правозащитниками. Это позволит значительно повысить роль адвокатуры в уголовном процессе, позволяя ей более эффективно выполнять свою функцию по защите прав граждан.

В судопроизводстве Эстонии применяется практика максимально упрощенной формы отправления правосудия по уголовным проступкам, очевидным и незначительным преступлениям. В сравнении с эстонскими уголовно-процессуальными действиями в данном отношении у нас производство по малозначительным уголовным правонарушениям идентично производству по сложным делам. Что является необоснованным, учитывая различные степени тяжести совершенных преступлений и уровень угрозы, представляемой подозреваемыми общественной безопасности. Поэтому решение рабочей группы о внедрении эстонского опыта в данной сфере представляется очередным шагом к модернизации УПК РК.

Одним из важнейших инструментов обеспечения прав и свобод граждан остается судебный контроль. Сегодня судья во многом правомочен защищать конституционные права граждан. Так, ограничение свободы лиц в виде ареста до выяснения всех обстоятельств возможно лишь с санкции суда в соответствии с буквой закона. Между тем в категорию негласных следственных действий до сих пор не включен ряд оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан. В частности, негласное прослушивание или оперативное проникновение в жилые помещения. Ожидается, что изменения в законодательстве станут действенным регулятором и в данной сфере.

В целом есть основания полагать, что применение зарубежного опыта в уголовном судопроизводстве позволит решить вопрос четкого распределения функций между судом, прокуратурой и органами уголовного преследования. Межведомственной группой разработан пилотный проект, реализация которого намечена в отдельных регионах. Согласно данному проекту прокуратура будет наделена исключительным правом по тяжким и особо тяжким преступлениям составлять обвинительные акты и прекращать уголовные дела, где есть подозреваемый. Данная инициатива позволит оценить готовность к возможному перераспределению в будущем функций между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом.

В завершение хотелось бы напомнить слова Главы государства из программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» о том, что экономической и социальной модернизации должна предшествовать модернизация общественного сознания. На юридико-правовой площадке развитых стран казахстанская Межведомственная рабочая группа разработала законопроект, предназначенный для улучшения механизма уголовного преследования и правосудия. Однако, как подчеркнул Елбасы, никакие реформы действующего законодательства не смогут дать должного результата без укрепления духовных ценностей общества, без осознания каждым казахстанцем своей роли в становлении могучего, сильного и процветающего государства, которое в будущем займет достойное место в числе 30 передовых стран мира. Стоит отметить, что руководством Мангистауского областного суда и других судов республики на регулярной основе проводится разъяснительная работа, охватывающая не только актуальные проблемы реформирования судебной системы и отправления правосудия, но стратегически важную задачу по модернизации общественного сознания.