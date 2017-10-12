Nissan показал на видео свой концепт будущего

Что это за машина – понять по тизеру сложно: в ролике лишь мельком показаны отдельные фрагменты, вроде покатой крыши и передней фальшрадиаторной решетки с синими акцентами.

Nissan опубликовал видеоанонс новой концептуальной модели, «воплощающей будущее Nissan Intelligent Mobility». Что это за машина – понять по тизеру сложно: в ролике лишь мельком показаны отдельные фрагменты, вроде покатой крыши и передней фальшрадиаторной решетки с синими акцентами.





Учитывая, что стратегия Nissan Intelligent Mobility держится на трех китах – автономном управлении, электрическом приводе и интеграции машин в единую цифровую экосистему, мы можем предположить, что концепт представляет собой очередной подключаемый электрический беспилотник. Полностью его рассекретят 25 октября на международном моторшоу в Токио, где Nissan пообещал показать 13 машин, включая Serena NISMO, Leaf NISMO concept и обновленный седан Skyline (т.е. японский Infiniti Q50).





Ранее шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса сообщил журналистам, что в Токио будет представлен полностью электрический кроссовер на агрегатах нового Leaf, размерами немного превосходящий Qashqai. С большой долей вероятности можно предположить, что именно эта модель фигурирует в сегодняшнем видеотизере.







