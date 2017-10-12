На выбор дизайна новой купюры рубля повлияла песня "Мумий Тролль"

По словам главы ЦБ, голосование по поводу дизайна новых банкнот выдалось достаточно творческим,

Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии творчества группы "Мумий Тролль" на дизайн новой купюры номиналом 2000 рублей.

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— Думаю, на тех, кто проголосовал, на определённое количество людей, повлияла песня, — заявила глава ЦБ.

Очевидно, речь идёт о композиции "Владивосток 2000". Она вошла в дебютный студийный альбом "Мумий Тролль", выпущенный в апреле 1997 года. А клип на эту песню, снятый во время концерта группы в родном Владивостоке, стал первым русскоязычным видео, показанным на российском MTV.





В тексте речь идёт, конечно, не о купюре. Как объяснял сам исполнитель Илья Лагутенко, это песня о будущем, которое ждало бы человечество после конца света, обещанного в 2000 году.