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На выбор дизайна новой купюры рубля повлияла песня "Мумий Тролль"

12 октября 2017, 16:55

Об этом рассказала Глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ, голосование по поводу дизайна новых банкнот выдалось достаточно творческим, пишет Life.ru.

Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии творчества группы "Мумий Тролль" на дизайн новой купюры номиналом 2000 рублей.

Отметим, на лицевой стороне банкноты изображён мост на остров Русский во Владивостоке, а на оборотной — космодром Восточный.

Фото: cbr.ru

— Думаю, на тех, кто проголосовал, на определённое количество людей, повлияла песня, — заявила глава ЦБ.

Очевидно, речь идёт о композиции "Владивосток 2000". Она вошла в дебютный студийный альбом "Мумий Тролль", выпущенный в апреле 1997 года. А клип на эту песню, снятый во время концерта группы в родном Владивостоке, стал первым русскоязычным видео, показанным на российском MTV.

В тексте речь идёт, конечно, не о купюре. Как объяснял сам исполнитель Илья Лагутенко, это песня о будущем, которое ждало бы человечество после конца света, обещанного в 2000 году.

Фото с сайта polit.ru

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