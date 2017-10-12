В Нидерландах отец троих детей обменял всё семейное имущество на биткоины "ради будущего"

Диди уже давно увлекается криптовалютами, но до этого года не позволял себе вкладывать в них больше деньги. Этим летом семья Тайхутту отправилась в большое путешествие по Автралии и Азии, и всё это время Диди изучал ситуацию на рынке и работал с владельцами биткоинов. Вернувшись в Нидерланды, он продал дом и большую часть ценных вещей и вложил все деньги в криптовалюты, пишет пишет Life.ru



"Люди скажут: "Ты сошёл с ума", — но мы авантюрная семья и хотим сыграть в эту азартную игру. Если вы никогда ничем не рискуете, ваша жизнь скучна" - написал Диди Тайхутту.





Теперь всё семейство Тайхутту живёт в кемпинге и размышляет, от чего ещё стоит отказаться в пользу биткоинов. Диди уверен, что имеет смысл перетерпеть небольшие трудности ради будущего детей. Он рассчитывает, что к 2020 году биткоины вырастут в цене в несколько раз, и тогда семья сможет вернуться к нормальному образу жизни и оплатить отличное образование для троих дочерей.





Татьяна Кондратьева