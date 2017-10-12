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Создана СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на период до 2041 года
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 624 «О некоторых вопросах специальных экономических зон»
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Постановлением также утверждены прилагаемые:
1) Положение о СЭЗ «Морпорт Актау» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов;
2) Положение о СЭЗ «Оңтүстiк» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов;
3) Положение о СЭЗ «Павлодар» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов.
4) Положение о СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов.
Специальная экономическая зона «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» (далее — СЭЗ) расположена на территории Панфиловского района Алматинской области в границах согласно прилагаемому плану.
СЭЗ является специальной экономической зоной, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.
Территория СЭЗ составляет 492,57 гектарав и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.
2. СЭЗ создается в целях:
1) развития приграничного торгово-экономического сотрудничества;
2) развития экспортоориентированных отраслей;
3) активизации предпринимательской и инвестиционной среды;
4) развития транспортной инфраструктуры, туризма и культурного взаимодействия;
5) решения социально-экономических вопросов Алматинской области, на территории которой располагается СЭЗ.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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