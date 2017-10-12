Создана СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на период до 2041 года

Постановлением также утверждены прилагаемые: 1) Положение о СЭЗ «Морпорт Актау» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов; 2) Положение о СЭЗ «Оңтүстiк» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов; 3) Положение о СЭЗ «Павлодар» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов. 4) Положение о СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов. Специальная экономическая зона «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» (далее — СЭЗ) расположена на территории Панфиловского района Алматинской области в границах согласно прилагаемому плану. СЭЗ является специальной экономической зоной, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Территория СЭЗ составляет 492,57 гектарав и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан. 2. СЭЗ создается в целях: 1) развития приграничного торгово-экономического сотрудничества; 2) развития экспортоориентированных отраслей; 3) активизации предпринимательской и инвестиционной среды; 4) развития транспортной инфраструктуры, туризма и культурного взаимодействия; 5) решения социально-экономических вопросов Алматинской области, на территории которой располагается СЭЗ. Постановление вводится в действие со дня его подписания.