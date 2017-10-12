На саммите СНГ переговоры Назарбаева с премьер-министром Кыргызстана не проводились
12 октября 2017, 17:04
Информация о том, что президент «дал поручение Правительству РК снять все образовавшиеся вопросы на границе» не соответствует действительности.
Пресс-служба премьер-министра РК сделала официальное заявления, сообщает Zakon.kz.
В связи с обращениями ряда СМИ касательно информации премьер-министра Кыргызской Республики С. Исакова от 11 октября 2017 года на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с Президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе.
"Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров Президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось. Имел место краткий подход г-на С. Исакова к Главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook. Во-вторых, информация о том, что Президент Казахстана «дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе» не соответствует действительности", - говорится в официальном заявлении.
На самом деле, правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.
Как сообщалось в казахстанских СМИ ранее, в настоящее время Пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, Комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.
"Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан. Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится", - уточняется в заявлении.
Главная цель плановой пограничной операции – пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.
В свою очередь, Пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызстана.
Пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации.
Фото: Facebook saparisakovofficial
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