В США четырёхлетний мальчик случайно застрелил дедушку
12 октября 2017, 17:15
Мальчик рассказал об инциденте соседям, и те вызвали полицию.
57-летний мужчина стрелял из ружья, в то время как его внук нашёл в грузовике второе оружие, пишет Life.ru.
В американском городе Элизабет-Сити четырёхлетний ребёнок случайно застрелил своего деда. Об этом пишет газета New York Post.
57-летний Дэнни Патрик стрелял из ружья на прогулке с внуком. Ребёнок нашёл ещё одно оружие в машине деда и случайно произвёл выстрел.
Мальчик рассказал об инциденте соседям, и те вызвали полицию. Дэнни Патрик был найден мёртвым на месте.
Фото с сайта voenchel.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883020-8027cc7627a5f6bc1a4af2d73ada9518
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...