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В США четырёхлетний мальчик случайно застрелил дедушку

12 октября 2017, 17:15

Мальчик рассказал об инциденте соседям, и те вызвали полицию.

57-летний мужчина стрелял из ружья, в то время как его внук нашёл в грузовике второе оружие, пишет Life.ru.

В американском городе Элизабет-Сити четырёхлетний ребёнок случайно застрелил своего деда. Об этом пишет газета New York Post.

57-летний Дэнни Патрик стрелял из ружья на прогулке с внуком. Ребёнок нашёл ещё одно оружие в машине деда и случайно произвёл выстрел.

Мальчик рассказал об инциденте соседям, и те вызвали полицию. Дэнни Патрик был найден мёртвым на месте.

Фото с сайта voenchel.ru

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