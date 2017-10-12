В США четырёхлетний мальчик случайно застрелил дедушку

Мальчик рассказал об инциденте соседям, и те вызвали полицию.

57-летний мужчина стрелял из ружья, в то время как его внук нашёл в грузовике второе оружие, пишет пишет Life.ru





В американском городе Элизабет-Сити четырёхлетний ребёнок случайно застрелил своего деда. Об этом пишет газета New York Post.





57-летний Дэнни Патрик стрелял из ружья на прогулке с внуком. Ребёнок нашёл ещё одно оружие в машине деда и случайно произвёл выстрел.





Мальчик рассказал об инциденте соседям, и те вызвали полицию. Дэнни Патрик был найден мёртвым на месте.



