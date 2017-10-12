Антимонопольный орган разъяснил, почему были оштрафованы некоторые участники рынка ГСМ

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК (КРЕМЗК и ПП) в связи с публикациями в СМИ информаций о причинах возникшего в октябре дефицита ГСМ дал пояснение по принимаемым мерам антимонопольного реагирования, сообщает Zakon.kz.

«КРЕМЗК и ПП не осуществляет регулирование стоимости ГСМ в связи с его рыночным ценообразованием и не осуществляет его поставок на внутренний рынок, - подчеркнули в ведомстве. - Задачей комитета является защита конкуренции, то есть осуществление контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства на товарных рынках, в числе которых запрет на совершение антиконкурентных согласованных действий субъектами рынка по установлению и поддержанию цен».

В КРЕМЗК напомнили, что ранее были завершены расследования и переданы на рассмотрение судов административные дела в отношении 47 субъектов розничного рынка ГСМ по фактам антиконкурентных согласованных действий «путем установления и поддержания цен в 2016 и январе-мае 2017 г.» Общий размер административного штрафа и монопольного дохода составил 957 млн тенге.

Как поясняется, при проведении расследования учитывалась стоимость закупа ГСМ у оптовых поставщиков и стоимость импортного ГСМ.

Также были установлены все необходимые признаки антиконкурентных согласованных действий и факты повышения цен на ГСМ, ранее приобретенного по низким закупочным ценам.

«Таким образом, ввиду отсутствия экономических и иных обоснованных причин повышения цен на ГСМ и установления всех признаков согласованности действий субъекты розничного рынка ГСМ привлечены к ответственности», - отметили в комитете.

Там также напомнили всем участникам товарных рынков, в частности ГСМ и угля, о необходимости строгого соблюдения норм Предпринимательского кодекса РК и призвали придерживаться установленных правил конкуренции.