Дедушка убитых в Алматы близнецов не может забрать третьего внука себе
12 октября 2017, 17:18
Мать ребенка не указала в свидетельстве о рождении сына наличие отца.
2-летнего Равиля Гильмутдинова, брата убитых в Алматы годовалых близнецов, определили в детский дом, передает Informburo.kz.
Как выяснилось, мать ребенка Алла Волченко не указала в его свидетельстве о рождении наличие отца. И поэтому дедушке Равиля нужно пройти тест ДНК, чтобы забрать внука.
"В свидетельстве о рождении Равиля в графе "отцовство" стоит прочерк. Таким образом, я не могу доказать, что мой сын Эмиль его отец, а я дедушка. У Равиля там написано, что у него фамилия Волченко, а не Гильмутдинов. В органах опеки мне объяснили процедуру: сначала суд должен лишить Аллу родительских прав, затем я должен сделать тест ДНК на родство с мальчиком. Я и Равиль сдадим для этого образцы, чтобы доказать, что я его дед", – рассказал Салават Гильмутдинов.
Ранее сообщалось, что мальчик попал в больницу. Сейчас его выписали и перевели в Дом ребёнка.
Напомним, в Турксибском районе Алматы в съемной квартире обнаружили тела двух детей, спрятанные в холодильник. Позже выяснилось, что по подозрению в убийстве задержан отец годовалых близнецов. В ходе допроса он дал признательные показания. Он пояснил, что дети досаждали ему. Однако отец арестованного 29-летнего мужчины выдвинул свою версию случившегося. Дедушка забрал тела близнецов на родину их отца - в Ташкент. 2-летнего Равиля прохожие нашли на улице. Пьяная мать не смогла вспомнить, где его оставила.
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