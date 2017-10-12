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Дедушка убитых в Алматы близнецов не может забрать третьего внука себе

12 октября 2017, 17:18

Мать ребенка не указала в свидетельстве о рождении сына наличие отца.

2-летнего Равиля Гильмутдинова, брата убитых в Алматы годовалых близнецов, определили в детский дом, передает Informburo.kz.

Как выяснилось, мать ребенка Алла Волченко не указала в его свидетельстве о рождении наличие отца. И поэтому дедушке Равиля нужно пройти тест ДНК, чтобы забрать внука.

"В свидетельстве о рождении Равиля в графе "отцовство" стоит прочерк. Таким образом, я не могу доказать, что мой сын Эмиль его отец, а я дедушка. У Равиля там написано, что у него фамилия Волченко, а не Гильмутдинов. В органах опеки мне объяснили процедуру: сначала суд должен лишить Аллу родительских прав, затем я должен сделать тест ДНК на родство с мальчиком. Я и Равиль сдадим для этого образцы, чтобы доказать, что я его дед", – рассказал Салават Гильмутдинов.

Ранее сообщалось, что мальчик попал в больницу. Сейчас его выписали и перевели в Дом ребёнка.

Напомним, в Турксибском районе Алматы в съемной квартире обнаружили тела двух детей, спрятанные в холодильник. Позже выяснилось, что по подозрению в убийстве задержан отец годовалых близнецов. В ходе допроса он дал признательные показания. Он пояснил, что дети досаждали ему. Однако отец арестованного 29-летнего мужчины выдвинул свою версию случившегося. Дедушка забрал тела близнецов на родину их отца - в Ташкент. 2-летнего Равиля прохожие нашли на улице. Пьяная мать не смогла вспомнить, где его оставила.


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