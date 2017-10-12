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Volkswagen Scirocco сняли с продаж

12 октября 2017, 17:31

Таким образом, спортивная трехдверка, текущее, третье поколение которой появилось еще в 2008 году, ушла в историю, не получив преемника.

Германский сайт Volkswagen перестал принимать заказы на Scirocco. У автопроизводителя еще осталось какое-то количество хетчбэков на складах, но новые машины уже не выпускаются – завод Autoeuropa в Португалии переоборудовали под производство нового компактного кроссовера T-Roc.

Таким образом, спортивная трехдверка, текущее, третье поколение которой появилось еще в 2008 году, ушла в историю, не получив преемника. Технически этот автомобиль давно устарел: он построен на платформе PQ35 – такой же, как у «Гольфа» еще позапрошлой, пятой генерации. При этом дизайн «Сирокко» в 2014 году освежили, но продажам это не сильно помогло: на самом деле даже удивительно, что автомобиль продержался на европейском рынке так долго, особенно учитывая выросший в последние годы спрос на кроссоверы.

Этим летом глава департамента исследований и разработок Volkswagen Франк Велш заявил в одном из интервью, что в будущем компания может снова выпустить автомобиль с именем Scirocco, но какой именно – пока не ясно. По характеру новинка должна быть похожа на предшественника, но технически это будет совсем иная модель, вероятнее всего – полностью электрическая.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volkswagen

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