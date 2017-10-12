Совет глав государств СНГ в Сочи
12 октября 2017, 06:00
В ходе заседания главы государств обсудили ряд актуальных вопросов.
В городе Сочи 11 октября состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном и узком составах, передает Zakon.kz.
В работе совета приняли участие президенты: Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Азербайджанской Республики – И.Алиев, Республики Армения – С.Саргсян, Республики Беларусь – А.Лукашенко, Республики Молдова – И.Додон, Российской Федерации – В.Путин, Республики Таджикистан – Э.Рахмон, Туркменистана – Г.Бердымухамедов, Республики Узбекистан – Ш.Мирзиеев, а также Премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков и Председатель Исполнительного комитета-Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.
В своем выступлении президент Казахстана подчеркнул особую роль СНГ в развитии торгово-экономических отношений между странами-участницами Содружества.
Нурсултан Назарбаев предложил провести ревизию Концепции дальнейшего развития СНГ и разработать новый план мероприятий. Кроме этого, он остановился на вопросе углубления торгово-экономических отношений стран Содружества.
По его словам, свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень.
Назарбаев отметил результативность председательства Российской Федерации в организации и пожелал успехов Республике Таджикистан на посту председателя СНГ в следующем году.
По итогам заседания были подписаны документы в сфере противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путём. Кроме этого, президенты стран СНГ рассмотрели ряд важных решений в гуманитарной области, направленных на упрочение и расширение связей в области культуры, образования, науки и туризма, а также приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.
В этот же день состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.
В ходе заседания главы государств обсудили ряд актуальных вопросов по взаимодействию в рамках ЕАЭС и дальнейшему развитию экономического союза, а также заслушали отчёт ЕЭК. На заседании Нурсултан Назарбаев предложил провести в 2018 году специальную встречу ВЕЭС по цифровизации экономик стран-участниц союза.
В завершение стороны выразили уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей позволит поднять сотрудничество между странами ЕАЭС на более высокий уровень.
Фото: akorda.kz
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