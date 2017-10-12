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КНБ РК: на границе с Кыргызстаном пресечена попытка провоза боеприпасов

12 октября 2017, 17:39

В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана).

В связи с распространением информации о якобы закрытии казахстанско-кыргызской границы, пресс-служба Комитета национальной безопасности сообщает, что с момента проведения Пограничной службой плановой операции количество лиц, пересекающих границу на данном участке, не уменьшилось, передает Zakon.kz.

10-11 октября в кыргызском направлении выехало 18 680 человек, в Казахстан въехало - 14 867, что соответствует среднестатистическим данным на этот период времени.

В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан КР, нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства, - говорится в сообщении.

В ходе досмотра транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, выявлен и проверяется ряд фактов с признаками экономической контрабанды.

Кроме того, совместно с органами внутренних дел проводится проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. Всего проверено свыше 8 тысяч иностранцев, в том числе 2,5 тыс. граждан Кыргызстана.

По итогам, из числа кыргызских граждан к административной ответственности привлечены 386 человек, выдворены за пределы РК - 242, сокращен срок пребывания - 69, подвергнут административному аресту - 21.

Наряду с этим, с учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков с привлечением криминалитета, Пограничная служба КНБ принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов.

Фото: Экспресс К

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