КНБ РК: на границе с Кыргызстаном пресечена попытка провоза боеприпасов

В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана).

В связи с распространением информации о якобы закрытии казахстанско-кыргызской границы, пресс-служба Комитета национальной безопасности сообщает, что с момента проведения Пограничной службой плановой операции количество лиц, пересекающих границу на данном участке, не уменьшилось , передает , передает Zakon.kz





10-11 октября в кыргызском направлении выехало 18 680 человек, в Казахстан въехало - 14 867, что соответствует среднестатистическим данным на этот период времени.





В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан КР, нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства, - говорится в сообщении.





В ходе досмотра транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, выявлен и проверяется ряд фактов с признаками экономической контрабанды.





Кроме того, совместно с органами внутренних дел проводится проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. Всего проверено свыше 8 тысяч иностранцев, в том числе 2,5 тыс. граждан Кыргызстана.





По итогам, из числа кыргызских граждан к административной ответственности привлечены 386 человек, выдворены за пределы РК - 242, сокращен срок пребывания - 69, подвергнут административному аресту - 21.





Наряду с этим, с учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков с привлечением криминалитета, Пограничная служба КНБ принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов.



