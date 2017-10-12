КНБ РК: на границе с Кыргызстаном пресечена попытка провоза боеприпасов
12 октября 2017, 17:39
В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана).
В связи с распространением информации о якобы закрытии казахстанско-кыргызской границы, пресс-служба Комитета национальной безопасности сообщает, что с момента проведения Пограничной службой плановой операции количество лиц, пересекающих границу на данном участке, не уменьшилось, передает Zakon.kz.
10-11 октября в кыргызском направлении выехало 18 680 человек, в Казахстан въехало - 14 867, что соответствует среднестатистическим данным на этот период времени.
В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан КР, нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства, - говорится в сообщении.
В ходе досмотра транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, выявлен и проверяется ряд фактов с признаками экономической контрабанды.
Кроме того, совместно с органами внутренних дел проводится проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. Всего проверено свыше 8 тысяч иностранцев, в том числе 2,5 тыс. граждан Кыргызстана.
По итогам, из числа кыргызских граждан к административной ответственности привлечены 386 человек, выдворены за пределы РК - 242, сокращен срок пребывания - 69, подвергнут административному аресту - 21.
Наряду с этим, с учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков с привлечением криминалитета, Пограничная служба КНБ принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов.
Фото: Экспресс К
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883033-5860f2a3da992c11fb02801ecc92af58
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...