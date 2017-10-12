Эксперт: Атамбаев пребывает в роли личного пиарщика Сооронбая Жээнбекова

По мнению аналитика Университета Нархоз и сооснователя виртуального «мозгового центра» Bilig Brains Данияра Косназарова, выпады Алмазбека Атамбаева продиктованы тем, что для него лично исход выборов играет слишком большую роль.





Очки для своего человека





«Его план таков, что он хочет "уйти красиво", не баллотируясь заново и не изменяя под себя законы, но, с другой стороны, ему важно сохранить свое влияние и быть в роли "серого кардинала" в постэлекторальный период. Что касается выпадов, то Атамбаев сейчас пребывает в роли личного пиарщика поддерживаемого им кандидата Сооронбая Жээнбекова, который менее харизматичен и красноречив, чем, например, его главный оппонент Омурбек Бабанов. Критикуя последнего, Атамбаев собирает очки для своего человека».





Политолог подчеркивает, что сегодня для кыргызского эстеблишмента на карту поставлено слишком много. Этим и объясняется напряженность риторики Атамбаева.





«От того станет ли Жээнбеков президентом, будет зависеть дальнейшая политическая судьба действующего премьер-министра КР Сапара Исакова и молодых членов кабмина. Именно нахождение Жээнбекова в кресле президента и Исакова в правительстве позволило бы Алмазбеку Атамбаеву влиять на внутреннюю политику со всеми отсюда вытекающими экономическими последствиями», - считает Данияр Косназаров.





В этой связи, по его мнению, критика казахстанских властей и бизнес-элит со стороны Атамбаева более чем объяснима, учитывая, что таким образом можно «дискредитировать главного оппонента, позиционировать себя в качестве "центральноазиатского Трампа", выступающего против олигархов и "больших акул", и, следовательно, укоренить имидж "Робина гуда", тем самым, оставив о своей эпохе правления хорошие воспоминания».





Задача – противопоставить себя





Обвинения Атамбаева привели к тому, что произошло взаимное вторжение во внутренние публичные и политические пространства Казахстана и Кыргызстана, утверждает Д. Косназаров.





«Спич Атамбаева выступает в роли симметричного ответа на поддержку властями РК Омурбека Бабанова. Отмечу также, что его последнее интервью для международного известного издания Time имеет гораздо большую значимость, чем его спич. Он открыто противопоставляет себя лидерам других стран Центральной Азии и говорит, что они раздражены тем, что он досиживает свой легитимный срок во власти и не использует адмресурсы для продления собственного правления», - указывает эксперт.





С другой стороны, образ «честного и неподкупного» политика здесь все же не до конца закончен, так как крайне важно, что «Алмазбек Атамбаев крайне комплиментарен в отношении российского президента Владимира Путина и критичен к политике США в Центральной Азии. Все это фактически говорит о том, что Атамбаев очень сильно рассчитывает на поддержку или лояльность Москвы к Сооронбеку Жээнбекову и Сапару Исакову», - отметил Косназаров.





Дулат Капалов



