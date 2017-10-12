Фермеру, который ради развлечения своим весом убил 79 поросят, дали год тюрьмы
12 октября 2017, 17:42
Кроме того, обоим осуждённым на три года запретили заниматься работой, связанной с животными.
Суд Испании приговорил к 15 месяцам заключения работника фермы, который жестоко убил 79 поросят, и его друга, который снимал мучения животных на видео, передает Life.ru.
Отвратительное видео с прыжками по живым поросятам появилось в Сети в январе 2016 года. Оператор сам выложил его в социальные сети и WhatsApp, очевидно, сочтя забавным.
В результате прыжков мужчины 19 поросят погибли на месте, остальные скончались от травм или же подверглись эвтаназии.
После задержания мужчины восемнадцати и двадцати двух лет объяснили, что просто хотели пошутить. Суд не проникся юмором работников фермы и приговорил их к 15 месяцам лишения свободы, а также к штрафу в размере 4470 евро — эти деньги будут выплачены владельцу поросят в качестве компенсации.
Фото с сайта theliberaloc.com
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