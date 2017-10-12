Ассамблея Ассоциации университетов Прикаспийских стран проходит в Атырау

В сегодняшнем пленарном заседании были обсуждены результаты деятельности Ассоциации и определены новые направлений дальнейшего сотрудничества.

В Атырау стартовала XX Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.





Юбилейную Ассамблею принимает Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова.

В рамках Ассамблеи планируется проведение ряда мероприятий, в том числе Саммит ректоров, открытие Центра иранской культуры и языка, воркшоп для менеджеров международного и научного сотрудничества университетов-членов Ассоциации.





Отметим, основанная в 1996 году ассоциация призвана объединить усилия по решению проблем Каспийского моря и создания единого образовательного пространства в прикаспийском регионе.

Ассоциация включает 55 членов, среди которых 7 университетов Азербайджана, 10 университетов, 16 научных институтов и центров Ирана, 11 вузов и 4 научно-исследовательских института Российской Федерации, в том числе Дагестана и Калмыкии, 4 вуза и 2 научно-исследовательских института Казахстана и 1 университет из Туркменистана.





В сегодняшнем пленарном заседании были обсуждены результаты деятельности Ассоциации и определены новые направлений дальнейшего сотрудничества.

В мероприятии приветственным словом выступил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Он выразил уверенность, что очередная ассамблея ассоциации придаст новый импульс в развитие сотрудничества между странами прикаспия.

“На высшем уровне главы наших госдураств задают тон взаимотношении между нашими странами. Выполняя поручение глав государств члены ассоциации вносят посильную лепту в развитие многостороннего сотрудничества между регионами. Убежден, что в рамках мероприятия состоится обмен профессиональным, передовым опытом и перспективными идеями, а озвученные инициативы – будут востребованы на практике”, – отметил Нурлан Ногаев. В ходе заседания также было зачитано приветственное письмо министра образования и науки Республики Казахстан Ерлана Сагадиева.





В рамках трехдневного мероприятия будут представлены презентации представителей университетов с целью ознакомления с особенностями культуры делового общения в своей стране и реализации международного сотрудничества. По результатам которых будут выработаны общие подходы к взаимодействию в рамках Ассоциации, представлены процедуры реализации академических обменов, получения виз и других организационных вопросов. В рамках мероприятия также ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.







