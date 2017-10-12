В состав аэропортовской деятельности входят услуги (работы) аэродромного и наземного обслуживания, перечень которых утверждается уполномоченным органом в сфере гражданской авиации совместно с государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий.

Другие виды деятельности, не относящиеся к аэропортовской деятельности, могут осуществляться на территории аэропорта эксплуатантом аэропорта либо иными физическими и юридическими лицами по договору с эксплуатантом аэропорта.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.