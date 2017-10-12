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Утвержден перечень услуг (работ) аэродромного и наземного обслуживания, входящих в состав аэропортовской деятельности

Аннотация к документу: Совместный приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 515 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 августа 2017 года № 302 «Об утверждении перечня услуг (работ) аэродромного и наземного обслуживания, входящих в состав аэропортовской деятельности» (не введен в действие)

В состав аэропортовской деятельности входят услуги (работы) аэродромного и наземного обслуживания, перечень которых утверждается уполномоченным органом в сфере гражданской авиации совместно с государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий.

Другие виды деятельности, не относящиеся к аэропортовской деятельности, могут осуществляться на территории аэропорта эксплуатантом аэропорта либо иными физическими и юридическими лицами по договору с эксплуатантом аэропорта.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

12 октября 2017, 18:00
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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