Новый алфавит - новые возможности
Президент Казахстана Назарбаев Н.А. 9 октября т.г. одобрил новый проект казахского алфавита, который теперь состоит из 32 букв.
Полагаю, что теперь подготовка текста на казахском языке в латинской графике не должна вызвать затруднений, так как для этого имеются необходимые возможности.
Во-первых, имеющиеся клавиатуры с латинскими буквами компьютеров, ноутбуков, планшетов и других электронных устройств позволит без труда использовать их при написании текстов на казахском языке.
Во-вторых, путем использования апострофов, т.е. путем добавления в 9 латинских букв (A, G, I, N, O, S, C, U, Y) надстрочных запятых, позволит не только сохранить природу восьми специфических звуков казахского языка, но и различить похожие буквы в тексте.
В-третьих, внедрение нового проекта казахского алфавита позволит казахскому народу интенсивнее интегрироваться в международную информационную систему в период современной глобализации.
В-четвертых, казахский язык в латинской графике позволит быстрее его освоить, особенно тем лицам, у которых правописание родного языка осуществляется на латинице.
В-пятых, новый казахский алфавит некоим образом не ущемляет права граждан Казахстана, язык которых существует на кириллице. Тем более, процесс внедрения нового казахского языка будет внедряться поэтапно.
Таким образом, полагаю, что с переходом казахского языка на латиницу откроются новые возможности для развития казахстанского общества.
Старший научный сотрудник
Института истории государства
Комитета науки МОН РК
к.ю.н., доцент Курманбаев Б.М.
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