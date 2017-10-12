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Новый алфавит - новые возможности

 

 Президент Казахстана Назарбаев Н.А. 9 октября т.г. одобрил новый проект казахского алфавита, который теперь состоит из 32 букв.

 Полагаю, что теперь подготовка текста на казахском языке в латинской графике не должна вызвать затруднений, так как для этого имеются необходимые возможности.

 Во-первых, имеющиеся клавиатуры с латинскими буквами компьютеров, ноутбуков, планшетов и других электронных устройств позволит без труда использовать их при написании текстов на казахском языке.

 Во-вторых, путем использования апострофов, т.е. путем добавления в 9 латинских букв (A, G, I, N, O, S, C, U, Y) надстрочных запятых, позволит не только сохранить природу восьми специфических звуков казахского языка, но и различить похожие буквы в тексте.

 В-третьих, внедрение нового проекта казахского алфавита позволит казахскому народу интенсивнее интегрироваться в международную информационную систему в период современной глобализации.

 В-четвертых, казахский язык в латинской графике позволит быстрее его освоить, особенно тем лицам, у которых правописание родного языка осуществляется на латинице.

 В-пятых, новый казахский алфавит некоим образом не ущемляет права граждан Казахстана, язык которых существует на кириллице. Тем более, процесс внедрения нового казахского языка будет внедряться поэтапно.

 Таким образом, полагаю, что с переходом казахского языка на латиницу откроются новые возможности для развития казахстанского общества.

 

 Старший научный сотрудник

 Института истории государства

 Комитета науки МОН РК

 к.ю.н., доцент Курманбаев Б.М.

 

12 октября 2017, 18:14
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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