Где грань между демократией и демагогией?

Внимательно прослушав выступление Президента Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. на церемонии вручения государственных наград от 7 октября 2017 г., я как гражданин Казахстана хочу высказать свое мнение по этому поводу.

Во-первых, выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Вице-Премьера Кыргызской Республики Джумакадырова Т.К., погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия.

Во-вторых, понимаю, что данное ДТП «выбило из колеи» Президента КР Атамбаева А.Ш., который в настоящее время активно проводит выборный процесс нового Главы государства. Тем более, что до проведения выборов остались считанные дни.

Для нас, казахстанцев, тоже не безразлично, кто придет к власти в соседней стране. И не только в соседней стране, а станет во главе братского кыргызского народа.

Полагаю, что два государства в центрально-азиатском регионе являются близкими по общей истории дружественными государствами, которые должны строить свои отношения на основе взаимопонимания, всестороннего сотрудничества и взаимного доверия. При этом, данное положение закреплено в юридическом документе, в ст. 1 Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 8 апреля 1997 г.

В целом разделяю позицию Президента Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. о том, что выборы первого лица государства должны проходить честно, справедливо, без вмешательства внешних сил. Народ Кыргызстана заслуживает проживания в демократической, мирной и благополучной стране.

Однако, не совсем ясны его высказывания в адрес руководства Казахстана, больше носящие характер демагогии. Полагаю, что мы у себя в стране лучше знаем свои проблемы и недостатки, чем кто-либо со стороны. И мы работаем над их преодолением, нужно только время. При этом, для решения некоторых вопросов нужны совместные усилия двух государств - Казахстана и Кыргызстана.

Убежден, что лидеры наших стран должны принимать взвешенные решения, в соответствии с Договором о вечной дружбе, только тогда казахский и кыргызский народ будет жить мирных, демократических и благополучных странах.

Старший научный сотрудник

Института истории государства

Комитета науки МОН РК

к.ю.н., доцент Курманбаев Б.М.