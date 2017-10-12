Студенты Алматы поддержали переход на латиницу

В ЦАУ педагоги и студенты обсудили предстоящие изменения в стране.

В Центрально-Азиатском университете южной столицы прошло обсуждение перехода казахского языка на латиницу, с участием студентов и профессорско-преподавательского состава ВУЗа, сообщает Zakon.kz.

Обсуждение вопроса прошло в рамках реализации программной статьи Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», где одним из главных приоритетов Елбасы определил поэтапный переход казахского языка на латиницу, и это поистине историческая веха в духовно-культурном развитии страны.

В начале собрания декан факультета гуманитарных наук, ссылаясь на слова Нурсултана Абишевича, рассказала о том, что переход на латиницу имеет свою глубокую историческую логику. Ведь это особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке.

«Я лично положительно отношусь к переходу алфавита на латиницу. Наши предки раньше писали на латинице. Считаю, что новый алфавит нужно немного усовершенствовать. В первую очередь, чтобы не потерять богатство казахского языка», - сказал проректор по науке Центрально-Азиатского университета Нуржан Максатов.

Латинизированный алфавит официально использовался с 1929 по 1940 год, после чего был заменен кириллицей. 13 ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахской письменности с латинизированной на новый алфавит на основе русской графики». Таким образом, история изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными политическими причинами.

«Латинский алфавит облегчит изучение иностранных языков. Дети с начальных классов научатся воспринимать новый алфавит, а также быстро читать и писать, потому что сокращается количество букв. А звуки будут более облегченные, нежели в казахском алфавите. Поэтому восприятие звуков и букв улучшится, улучшится и произношение. Любая модернизация - процесс не быстрый, на это понадобится время. Нужны будут учебники пособия, инструкции по изучению», - поделилась своим мнением ученый-секретарь ЦАУ, доцент кафедры педагогики и гуманитарных дисциплин Фагила Шукановна.

На тему перехода казахского языка на латинский алфавит высказались и студенты. Так, например, староста группы 2 курса, гуманитарного факультета Мария Шеронова поддерживает нововведение.

«По моему мнению, у перехода казахского алфавита на латиницу есть как плюсы, так и минусы. В первое время массово перейти на новый алфавит будет не просто. Из плюсов могу отметить то, что народ будет развиваться, появятся новые приоритеты. Молодежи будут легче даваться иностранные языки, а это большой плюс. Ведь когда ты изучаешь новый язык, ты расширяешь кругозор, получаешь новые знания и открываешь двери в новое будущее», - отметила студентка гуманитарного факультета.

До конца 2017 года планируется принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. А со следующего года - начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы.



