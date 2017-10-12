Назарбаев: Казахстан будет самым надежным и близким партнером России

Назарбаев и Путин встретились в Сочи и обсудили двустороннее сотрудничество.

В четверг, 12 октября, Нурсултан Назарбаев встретился в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективу их дальнейшего развития.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Россия является важным стратегическим партнером Казахстана как в экономике, так и в других сферах.

- В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В этом году на треть выросла взаимная торговля. По всем направлениям создаются новые совместные предприятия, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул результативность сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС.

- Несмотря на сложившиеся трудности, мы двигаемся вперед. Казахстан будет самым надежным и близким партнером России. Кроме этого, стоит отметить развитие нашего партнерства по Байконуру, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также главы двух государств обсудили график предстоящих встреч и остановились на наиболее актуальных вопросах региональной политики.

В свою очередь, Владимир Путин отметил значимость и продуктивность проведения подобных двусторонних встреч, являющихся ключевым фактором развития и укрепления межгосударственных связей.