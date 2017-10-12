Премьер-министр Казахстана провел заседание Совета директоров АО «НК «Kazakh invest»

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Kazakh invest». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В ходе заседания были обсуждены вопросы дальнейшего развития компании и совершенствования работы по привлечению инвесторов в рамках реализации Программы «Национальная инвестиционная стратегия». Также рассмотрены планы операционного бюджета, работы Службы внутреннего аудита на IV квартал 2017 года и других показателей деятельности компании.

В марте текущего года по поручению Главы государства Н.Назарбаева на базе Национального агентства по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» было создано Акционерное общество «Национальная компания «Kazakh invest» (Постановление Правительства РК от 3 марта 2017 года №100).

Фото: PrimeMinister.kz