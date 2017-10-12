Республиканский конкурс исполнителей кюйев прошел в Атырау

В Атырау прошел IV республиканский конкурс исполнителей кюйев имени композитора Азидоллы Ескалиева «Алтын домбыра». В конкурсе принимали участие 19 музыкантов из разных регионов Казахстана.

На церемонии закрытия присутствовал аким Атырауской области Нурлан Ногаев. «Как заслуженный композитор Азидолла ага внес весомый вклад в развитие казахской музыки. Он получил истинное признание народа и пользовался высоким авторитетом в музыкальном сообществе, оставил глубокий след в культурном наследии казахского народа», – отметил Нурлан Ногаев.





Глава региона также подчеркнул, что подобные мероприятия имеют огромное значение для духовной модернизации общества и влияние для подрастающего поколения.

По итогам конкурса, главный приз и сертификат на 1 миллион тенге были удостоены преподавателю Атырауского музыкального колледжа Академии национальной музыки имени Д.Нурпейсовой Жанибеку Жамиеву.





I место и денежная премия в размере 700 тысяч тенге были вручены студенту 4 курса Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Асылбеку Даулетиярову. II место и сертификат на 500 тысяч тенге получил студент 2 курса Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Акбокен Темир и артист Академического оркестра казахских национальных инструментов имени Д.Нурпейсовой Ринат Гимранов.

III почетное место разделили между собой студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Әнуар Зинеденов, Алиби Нышани и Айгерим Неталиева, каждый из них получил сертификат на 300 тысяч тенге. Дипломанты конкурса получили денежные призы в размере 100 тысяч тенге.





Народный артист РК, обладатель ордена «Құрмет», лауреат всесоюзного конкурса исполнителей, профессор Азидолла Ескалиев как мастер исполнитель многократно становился лауреатом международных конкурсов, первым был удостоен золотой медали среди казахстанских музыкантов во всесоюзном фестивале. Воспитал известных и талантливых музыкантов как Каршыга Ахмедияров, Айткали Жайымов и Айгуль Улкенбаева.



