Сегодня в областном центре состоялась международная научно-теоретическая конференция «Қазақ әліпбиін латын әріптерімен таңбалауындағы ерекшеліктер», где приняли участие аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, заместитель председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК – Галымжан Мелдешов, директор института языкознания имени А.Байтурсынова - Председатель национальной комиссии - Ерден Кажбек и эксперты по языковедению, а также представители местной интеллигенции. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.





Участники конференции обсудили представленный Президенту Нурсултану Назарбаеву новую версию латинского алфавита. Специально приглашенные гости ученые из Турции и Азербайджана поделились опытом и рассказали о положительных сторонах перехода на латинский алфавит, эти два тюркского государства являются одним из первых которые перешли на латинский алфавит. Также с докладом на тему «Национальная стратегическая цель – переход к новому алфавиту» выступила ассоциированный профессор университета имени С.Демирель, доктор философских наук - Куралай Кудеринова, в рамках реализации программы Главы государства Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» единый стандарт нового алфавита казахского языка будет внедряться поэтапно, целью которого является реализация государственной языковой политики, пропаганда поэтапного перехода на латинский алфавит.





«Переход на латинский алфавит – это одно их важных дел, программа предназначенная для национального интереса». Основной ориентир- Мәңгілік ел, - сказал аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Глава государства Н.А. Назарбаев в Послании к народу Казахстана 14 января 2014 года, отметил о важности перехода к латинскому алфавиту и сказал «Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болады».



