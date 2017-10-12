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Автор нашумевшего фото Назарбаева выставит свои работы в Астане

12 октября 2017, 19:09

Давид Акопян отметил, что у него в фотоархиве большая коллекция снимков Елбасы.

Фотограф президента Армении Давид Акопян, сделавший нашумевший снимок Нурсултана Назарбаева во время саммита лидеров СНГ в Сочи, планирует открыть выставку в Астане, сообщает корреспондент BNews.kz.

Акопян отметил, что его фото выставлялись в разных странах, от Москвы до США.

«Я 15 лет занимаюсь фотографией, лучшие кадры хочу собрать и провести выставку в Астане. Добавить и это фото Назарбаева», - рассказал Акопян.


Фотограф заверил, что это не единственная фотография Нурсултана Назарбаева в его коллекции. Он отметил, что уже был в Казахстане во время официального визита Сержа Саркесяна во время открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017 Энергия будущего».

«Астана – прекрасный город, много раз там бывал, раз семь. Идея провести выставку появилась сегодня после этой фотографии, потому что я понял, что казахстанцы любят снимки, проявляют интерес, молодежь ценит фото, после этого отклика задумался о выставке. Быть фотографом президента – это очень ответственная, трудная, но интересная работа. Я объехал около 50 стран вместе с президентом Армении», - подытожил Акопян.

Напомним, что фото, сделанное во время участия главы государства на саммите лидеров СНГ в Сочи, стало очень популярным в соцсетях. В соцсети Facebook фотография набрала 351 лайк, 47 репостов, большое количество комментариев. В Instagram снимок набрал 208 отметок, подписанные ниже комментарии выражают восхищение у аудитории.

Фото: facebook.com/davit.hakobyan.52


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