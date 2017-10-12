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Суд конфисковал последний особняк Тулешова

12 октября 2017, 20:12

Шестиуровневый коттедж перешел на баланс городского акимата.

Четвертый и последний особняк, принадлежавший семье экс-генерального директора ТОО «Шымкентпиво» Тохтару Тулешову, перешел на баланс городского акимата. Шестиуровневый коттедж экс-супруга олигарха вместе со своим сыном освободили только накануне, передает корреспондент BNews.kz.

По словам пресс-секретаря городского акимата Шымкента более полугода семья пивного короля отказывалась выселяться из особняка добровольно. Неоднократные уведомления обитателями жилища игнорировались. Для решения вопроса о принудительном выселении, юридическая служба акимата Шымкента обратилась в суд. И только вчера, не став дожидаться судоисполнителя, семья выехала из дома. Все имущество, находившееся в особняке, бывшие домовладельцы прихватили с собой, включая батареи, межкомнатные двери и санузлы.

Что будет с домом, пока неизвестно. По решению Енбекшинского районного суда он перейдет в собственность шымкентского акимата.

После того, как в ноябре минувшего года суд Астаны огласил приговор в отношении известного казахстанского олигарха Тохтара Тулешова, все его имущество было конфисковано в доход государства. Помимо прочего добра, у семьи «пивного короля» конфисковано девять земельных участков и четыре особняка.


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