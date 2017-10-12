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В ВКО без вести пропала девушка, обвинившая экс-депутата в изнасиловании

12 октября 2017, 20:17

С 8 октября о ее местонахождении ничего не известно.

В ВКО разыскивают без вести пропавшую 19-летнюю Елену Иванову, которая ранее заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны экс-депутата, передает Zakon.kz.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила основатель движения «НеМолчи.kz» Дина Тансари. Она рассказала, что 8 октября Елена выехала в Усть-Каменогорск, чтобы уладить вопрос с учебой.

«Она приехала в Усть-Каменогорск, оттуда позвонила бабушке, сообщила, что села в маршрутку и едет в Шемонаиху. Но она не доехала, ее до сих пор нет ни у бабушки, ни у мамы, она ни разу не вышла с нами на связь, телефоны отключены. С понедельника никто о ней ничего не слышал, родственники Лены до сих пор не заявили в полицию, поэтому мы вынуждены сообщить об этом факте, потому что есть основания переживать за эту девушку. И еще, по непроверенной информации, господин экс-депутат, который проходит по делу об изнасиловании 19-летней Елены Ивановой, долгое время находился в Астане, а, по нашим данным, к сожалению, пока неподтвержденным, дело передали в Астану, на контроль высокопоставленному начальнику», — написала Дина Тансари.

Напомним, в середине августа появилась информация о том, что на экс-депутата и главу крупной стройфирмы в полицию заявила жительница поселка Октябрьское Восточно-Казахстанской области Елена Иванова. По словам девушки, она стала жертвой длительных домогательств, угроз и изнасилования прямо на работе – на стройплощадке школы в поселке Верх-Уба. Елена работала на объекте маляром.


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