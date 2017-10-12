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Что дали задом: чат родителей в WhatsApp стал вирусом

12 октября 2017, 20:34

Мамы школьников из Дагестана в чате активно ведут общение.

По Рунету стремительно распространяется необычное, но очень смешное видео. Кто-то записал аудиосообщения из одного родительского чата в WhatsApp. Мамы школьников из Дагестана возмущаются нагрузками на детей, существованием этого самого чата, а также шутят друг над другом.

Женщина в первом сообщении, судя по всему, оговаривается и вместо того, чтобы спросить, что задали на дом, она говорит: "Что дали задом?" Это не ускользает от внимания одной из родительниц, которая в предпоследнем сообщении отвечает: "Задом ничего не дали, только всё вперёд".

Остальные записи также заслуживают не меньшего внимания: на ломаном русском и ярком региональном диалекте женщины возмущаются тем, как перетруждаются их дети. А одна из родительниц больше обеспокоена фактом самого существования чата: "Я хочу удалиться от вашей группы... Как мне все надоели..." И если там всё время так кричат, то её можно понять.

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин


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