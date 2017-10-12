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В Костанае горел бывший комбинат

12 октября 2017, 20:42

Из прилегающего общежития эвакуировали более 200 человек.

В среду, 11 октября, ориентировочно в 19 часов в Костанае произошло загорание мусора в заброшенном одноэтажном здании, пристроенном к 3-этажному жилому общежитию, передает корреспондент Zakon.kz.

Эту информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Из общежития усилиями пожарных было эвакуировано 210 человек, из них 40 детей.

Пожар локализован в 20-09 и ликвидирован в 21-04 силами Службы пожаротушения Костанайской области. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 4 ед. техники.

Площадь пожара составила 150 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.



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