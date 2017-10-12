Токаев прокомментировал решение США выйти из ЮНЕСКО

Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал решение США выйти из состава ЮНЕСКО, передает Zakon.kz со ссылкой на твиттер чиновника.

«Решение США выйти из ЮНЕСКО и ограничиться статусом наблюдателя достойно сожаления, хотя продиктовано спорными резолюциями организации», - написал председатель верхней палаты Парламента.

Напомним, США заявили о желании выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.