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Токаев прокомментировал решение США выйти из ЮНЕСКО

12 октября 2017, 21:10

Стало известно о желании США покинуть союз.

Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал решение США выйти из состава ЮНЕСКО, передает Zakon.kz со ссылкой на твиттер чиновника.

«Решение США выйти из ЮНЕСКО и ограничиться статусом наблюдателя достойно сожаления, хотя продиктовано спорными резолюциями организации», - написал председатель верхней палаты Парламента.

Напомним, США заявили о желании выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.


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