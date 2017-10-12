Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Подросток задохнулся под тонной хлопка в ЮКО

12 октября 2017, 21:13

По факту гибели 16-летнего подростка проводится досудебное расследование

В Южно-Казахстанской области шестнадцатилетний подросток задохнулся под тюками с хлопком, передает tvk-uko.kz.

Инцидент произошел 10 октября в селе Торткуль Ордабасинского района. Бакдаулет Отебай вместе с друзьями около двух часов ночи вышел из дома, они отправились на работу на хлопковое поле близ своего села. Через некоторое время ребята заснули в тракторном прицепе, а Бакдаулет лег в другой. Пока подросток спал, специальная техника перевернула на него тюки весом в тонну.

"У него была спекшаяся кровь из носа, он умер от удушья. Я видела его своими глазами. Он был просто раздавлен. Две тонны на него свалили. Все содержимое телеги высыпали в хлоппункте. Он пролежал в телеге 6 часов. Ребенок просто не выдержал",- рассказала телеканалу родственница Бакдаулета Гульвира Даулетова.

Тело погибшего обнаружили на следующее утро — все были уверены, что ночью подросток ушел домой.

"Если бы хлопок лежал чуть дальше, мальчик смог бы выбраться. Он спал, у него не хватило сил вылезти. Мы даже не знали где он был. Уверены были, что он в поле. А когда хлопок выгрузили, он выпал",- рассказывает начальник охраны хлопкоприемного пункта Бахтияр Омаров.

В департаменте внутренних дел по факту смерти по статье 156 УК РК "Несоблюдение правил охраны труда" подростка возбудили уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.

Фото © Sputnik / Борис Бабанов


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...