Подросток задохнулся под тонной хлопка в ЮКО

В Южно-Казахстанской области шестнадцатилетний подросток задохнулся под тюками с хлопком, передает tvk-uko.kz.

Инцидент произошел 10 октября в селе Торткуль Ордабасинского района. Бакдаулет Отебай вместе с друзьями около двух часов ночи вышел из дома, они отправились на работу на хлопковое поле близ своего села. Через некоторое время ребята заснули в тракторном прицепе, а Бакдаулет лег в другой. Пока подросток спал, специальная техника перевернула на него тюки весом в тонну.

"У него была спекшаяся кровь из носа, он умер от удушья. Я видела его своими глазами. Он был просто раздавлен. Две тонны на него свалили. Все содержимое телеги высыпали в хлоппункте. Он пролежал в телеге 6 часов. Ребенок просто не выдержал",- рассказала телеканалу родственница Бакдаулета Гульвира Даулетова.

Тело погибшего обнаружили на следующее утро — все были уверены, что ночью подросток ушел домой.

"Если бы хлопок лежал чуть дальше, мальчик смог бы выбраться. Он спал, у него не хватило сил вылезти. Мы даже не знали где он был. Уверены были, что он в поле. А когда хлопок выгрузили, он выпал",- рассказывает начальник охраны хлопкоприемного пункта Бахтияр Омаров.

В департаменте внутренних дел по факту смерти по статье 156 УК РК "Несоблюдение правил охраны труда" подростка возбудили уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.

Фото © Sputnik / Борис Бабанов