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Сергей Шакуров и Юлия Высоцкая будут вести «Жди меня»

12 октября 2017, 21:41

Также к популярному телепроекту присоединится глава поискового отряда "Лиза алерт" Григорий Сергеев.

Телекомпания "НТВ" обнародовала имена новых ведущих программы "Жди меня". Ими стали актёр театра и кино Сергей Шакуров и известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. Также им будет помогать основатель поисково-спасательной организации "Лиза алерт" Григорий Сергеев.

— Сложно было представить ещё два года назад, что такой проект, как "Жди меня", может появиться на НТВ. Однако на сегодняшний день "Жди меня" гармонично вписывается в новую контентную политику НТВ, — прокомментировал ситуацию генеральный продюсер телеканала "НТВ" Тимур Вайнштейн.

Программа "Жди меня" будет выходить на НТВ. Она появится в эфирной сетке телеканала уже осенью этого года. Раньше передача выходила на Первом канале.

Фото: ©РИА Новости, источник - Лайф


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