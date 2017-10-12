Сергей Шакуров и Юлия Высоцкая будут вести «Жди меня»
Также к популярному телепроекту присоединится глава поискового отряда "Лиза алерт" Григорий Сергеев.
Телекомпания "НТВ" обнародовала имена новых ведущих программы "Жди меня". Ими стали актёр театра и кино Сергей Шакуров и известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. Также им будет помогать основатель поисково-спасательной организации "Лиза алерт" Григорий Сергеев.
— Сложно было представить ещё два года назад, что такой проект, как "Жди меня", может появиться на НТВ. Однако на сегодняшний день "Жди меня" гармонично вписывается в новую контентную политику НТВ, — прокомментировал ситуацию генеральный продюсер телеканала "НТВ" Тимур Вайнштейн.
Программа "Жди меня" будет выходить на НТВ. Она появится в эфирной сетке телеканала уже осенью этого года. Раньше передача выходила на Первом канале.
Фото: ©РИА Новости, источник - Лайф
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.