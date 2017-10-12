"Торпедо" разгромило "Ижсталь" в матче ВХЛ

Усть-каменогорский хоккейный клуб "Торпедо" в четверг на своем льду разгромил со счетом 4:1 ижевскую "Ижсталь", которая до этого шла пятой в регулярном сезоне Высшей хоккейной лиги.

Само "Торпедо", ставшее в прошлом розыгрыше чемпионом регулярного сезона ВХЛ, нынешний регулярный чемпионат начало ни шатко, ни валко, и после десяти матчей шло 19-м (в нынешнем розыгрыше принимает участие 27 клубов из России, Казахстана и Китая).

Тем не менее, в матче с одним из представителей лидирующей группы "Торпедо" на своем льду 12 октября "Торпедо" выглядело достаточно уверенно: в первом периоде на шайбы усть-каменогорцев Тэннера Соренсона и Майка Далхёйсена ответил ижевчанин Ленар Мансуров.

Во второй двадцатиминутке Станислав Тунхузин из "Торпедо" увеличил отрыв, а в третьем отрезке игры Бренден Миллер из Усть-Каменогорска поразил пустые ворота гостей, когда они поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

В этот же день карагандинская "Сарыарка" по буллитам проиграла на своем льду четвертой команде нынешней регулярки ВХЛ — альметьевскому "Нефтянику". В результате к вечеру четверга "Сарыарка" с 22 очками после 11 матчей шла десятой, а "Торпедо" с 16 баллами после такого же количества матчей поднялось на 17 место.

В следующем туре, 14 октября, казахстанские клубы поменяются соперниками: в Усть-Каменогорск приедет альметьевский "Нефтяник", в Караганду — ижевская "Ижсталь".

Источник: Sputnik Казахстан. © Foto: Официальный сайт ХК "Торпедо"