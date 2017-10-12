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Назарбаев опроверг слухи о вмешательстве в дела Кыргызстана

12 октября 2017, 23:07

"Это все вранье!" - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг сообщения, что он якобы поддерживает оппозиционного кандидата на выборах в Кыргызстане и тем самым якобы вмешивается во внутренние дела этой страны, передает «РГ».

"Это все вранье!" - сказал Назарбаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в сочинской резиденции российского президента "Бочаров ручей".

Напомним, что 12 октября прошли переговоры президентов России и Казахстана, а также их встреча с германскими деловыми кругами.

Ранее кыргызский МИД направил ноту протеста Казахстану в связи со встречей Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. В Астане напомнили, что в августе Назарабаев также встречался и с кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Бабанов и Жээнбеков - главные соперники на выборах президента Кыргызстана, которые состоятся 15 октября. Всего на эту должность претендуют 12 человек. Алмазбек Атамбаев в этот раз не баллотируется.


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