Нетаньяху распорядился готовить выход Израиля из ЮНЕСКО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился готовить выход страны из состава ЮНЕСКО параллельно с США.

Премьер дал соответствующее поручение МИД, пишет РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о выходе из ЮНЕСКО он поприветствовал, назвав его "смелым и высокоморальным".

"ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда. Вместо того чтобы сохранять историю, ЮНЕСКО ее искажает", — сообщила канцелярия главы правительства.

"После того, как США выходят, в основном, из-за преследования Израиля в ЮНЕСКО, на мой взгляд, следует выйти с ними немедленно", — заявил посол Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама-Коэн на своей странице в Facebook.

Госдепартамент в четверг уведомил ЮНЕСКО о выходе США из организации, связав свое решение с растущей задолженностью по членским взносам, необходимостью фундаментальной реформы в организации и "продолжающейся антиизраильской предвзятостью".

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Однако Вашингтон сохранит статус наблюдателя, чтобы "внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам".

Соединенные Штаты оказались платить взнос в организацию еще в 2011 году после включения Палестины в число ее членов. В этой связи они были впоследствии лишены права голоса. Доля США в бюджете ЮНЕСКО составляла порядка 22%.

В Вашингтоне неоднократно выступали с критикой организации, заявляя, что ЮНЕСКО занимает антиизраильскую позицию. Кроме того, по мнению США, ЮНЕСКО несет слишком большие административные расходы при недостаточной эффективности.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в коммюнике, распространенном организацией, выразила сожаление по поводу решения Соединенных Штатов. Она заявила, что организация нужна США, как никогда.

По словам генерального директора ЮНЕСКО, еще в 2011 году, после решения о приостановлении финансового участия США в организации, она говорила о важности США и ЮНЕСКО друг для друга.

"Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", — подчеркивает Бокова.

Генеральный директор также перечислила наиболее значимые моменты сотрудничества между ЮНЕСКО и США и заявила, что партнерство между ними "опиралось на фундамент общих ценностей".

Сожаление по поводу выхода Соединенных Штатов из организации высказал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, США играли ведущую роль в ЮНЕСКО со дня ее основания.

Некоторые российские представители уже прокомментировали решение США о выходе из организации. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выход Соединенных Штатов из Юнеско печальной новостью.

Фото © РИА Новости / Алексей Никольский